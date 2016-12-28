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На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017

Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области

Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады

В Тамбове открыли Новогоднюю столицу

Новогодняя столица получила собственный официальный телефонный номер

Глава Тамбова Юрий Рогачев ушел в отставку

«Ростех» займется титановым проектом в Тамбовской области

Обещанных дорог в Тамбовской области четыре года ждут

Чашу для бассейна в Мичуринске решили купить в Испании

В Мичуринском районе закрыли мини-завод по производству алкоголя

В Тамбовской области упал самолет, идут поиски летчика

ГЛАВНОЕ

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

Сегодня, 15:02
0

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017

Сегодня, 11:17

Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области

Сегодня, 11:09

Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады

28 декабря 2016
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НОВОСТИ
ТАМБОВ И ОБЛАСТЬ СОСЕДНИЕ РЕГИОНЫ
15:02

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

14:30

Тамбовские осужденные смогут посещать кафе

12:50

Тамбовских школьников познакомили с буднями пожарных

11:17

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017

11:09

Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области

10:39

На Тамбовщине женщина-водитель погибла в спровоцированной ею аварии

09:53

Россияне продолжают умирать от суррогатного алкоголя

10:41

Что приготовил кукольный театр для юных зрителей Тамбовщины в январе-2017?

14:48

Рождественский базар у Кристалла приглашает любителей русской кухни

14:40

Бондарская теплица дала первый урожай огурцов

09:14

Январские постановки Тамбовского драматического театра

вся лента новостей ↓
18:58

Почему в зоопарке Воронежа усыпили 141 птицу?

10:23

В Рязанской области в ДТП погиб водитель ВАЗ-21140

15:20

В Саратове завершили строительство школы

15:06

Дед Мороз и Снегурочка навещают пенсионеров

14:58

В этом году Липецкая область получила 42 школьных автобуса

14:45

В Пензенской области в 2016 году будет введено 885 тыс. квадратных метров жилья

14:41

Пензенская область получила 26 автомобилей скорой помощи

14:54

Воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТа» увеличил выпуск продукции до 1,5 млн тонн

10:57

Китайцы будут развивать сельскохозяйственный парк в Пензенской области

10:51

Бюджет Липецкой области станет бездефицитным

10:43

В Пензе реконструируют стадион к Чемпионату мира по футболу

вся лента новостей ↓
Инфографика

ГК «АСБ» в 2015 году собрала столько же сахарной свеклы, сколько Ростовская и Ульяновская области

28 января 2016

Тамбовская область в годы Великой Отечественной

5 мая 2015

Тамбовская область на последнем месте в Черноземье по объему ипотечного кредитования

18 апреля 2015
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Цифры и факты

Мичуринск вымирает как вся Тамбовщина

12 августа 2016

В 2016 году в Тамбовской области сильно выросла преступность

27 июля 2016

Новое повышение тарифов в Тамбовской области

17 июня 2016
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МНЕНИЯ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ

Тьма сгущается

В современном российском обществе всё отчетливее прослеживаются консервативные тенденции. Всплеск религиозности и мракобесия идёт в унисон с квасным
15 декабря 2016
0

Самоорганизация рабочих - ключ к освобождению!

Товарищ, посмотри, с каким упоением на уровне Правительства РФ высшие чиновники рассуждают о необходимости упрощения увольнения работников наёмного
27 сентября 2016
0

«Убыточный» рынок?

Одним из важных показателей эффективности деятельности муниципального учреждения является доля прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет.
16 августа 2016
0
НОВОСТИ РАЙОНОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Кирсанов
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г. Моршанск
г. Рассказово
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