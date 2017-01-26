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Козьма Прутков
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Карантин в школах Тамбова

В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников

Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017

Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области

Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады

В Тамбове открыли Новогоднюю столицу

Новогодняя столица получила собственный официальный телефонный номер

Глава Тамбова Юрий Рогачев ушел в отставку

«Ростех» займется титановым проектом в Тамбовской области

Обещанных дорог в Тамбовской области четыре года ждут

ГЛАВНОЕ

Карантин в школах Тамбова

26 января 2017
0

В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников

20 января 2017

Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО

10 января 2017

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

9 января 2017
смотреть все материалы ↓
НОВОСТИ
ТАМБОВ И ОБЛАСТЬ СОСЕДНИЕ РЕГИОНЫ
14:11

Сотрудники лесного хозяйства ликвидируют сухостойные деревья

11:03

Нуждающимся в гемодиализе обеспечат бесплатный проезд

10:49

Патриарх Кирилл выступил против микрокредитования

09:50

Дорожные полицейские выйдут в ночной рейд

09:28

В "Усадьбе Асеевых" состоится мастер-класс по изготовлению подарка ко Дню всех Влюбленных

15:29

В Тамбове открывается фотовыставка "Рассвет"

14:54

Труп таксиста обнаружили прямо за рулем

13:18

Тамбовские лесоводы обеспечены семенами сосны

11:55

В Мичуринске псевдогадалка обобрала до нитки студентку

10:39

День донора в Котовске объединил 80 человек

10:15

В Тамбовской области годовалый ребенок получил тяжелые ожоги, упав на батарею

вся лента новостей ↓
11:33

Валентина Матвиенко посетила Липецк

10:35

Тысячи жителей Пензы остались без тепла в мороз

00:01

Трое тамбовчан погибли в ДТП в Рязанской области

12:04

О прозрачности госзакупок

18:16

Белгородский губернатор омолодил «Единую Россию»

18:58

Почему в зоопарке Воронежа усыпили 141 птицу?

10:23

В Рязанской области в ДТП погиб водитель ВАЗ-21140

15:20

В Саратове завершили строительство школы

15:06

Дед Мороз и Снегурочка навещают пенсионеров

14:58

В этом году Липецкая область получила 42 школьных автобуса

14:45

В Пензенской области в 2016 году будет введено 885 тыс. квадратных метров жилья

вся лента новостей ↓
Инфографика

ГК «АСБ» в 2015 году собрала столько же сахарной свеклы, сколько Ростовская и Ульяновская области

28 января 2016

Тамбовская область в годы Великой Отечественной

5 мая 2015

Тамбовская область на последнем месте в Черноземье по объему ипотечного кредитования

18 апреля 2015
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Цифры и факты

Мичуринск вымирает как вся Тамбовщина

12 августа 2016

В 2016 году в Тамбовской области сильно выросла преступность

27 июля 2016

Новое повышение тарифов в Тамбовской области

17 июня 2016
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МНЕНИЯ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ

Тяжелая доля тамбовского крестьянина

Сельские территории обладают большим потенциалом для развития, но из-за проблем с уровнем и качеством жизни тенденция вымирания населённых пунктов в
12 января 2017
0

Тьма сгущается

В современном российском обществе всё отчетливее прослеживаются консервативные тенденции. Всплеск религиозности и мракобесия идёт в унисон с квасным
15 декабря 2016
0

Самоорганизация рабочих - ключ к освобождению!

Товарищ, посмотри, с каким упоением на уровне Правительства РФ высшие чиновники рассуждают о необходимости упрощения увольнения работников наёмного
27 сентября 2016
0
НОВОСТИ РАЙОНОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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