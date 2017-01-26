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Тьма сгущается В современном российском обществе всё отчетливее прослеживаются консервативные тенденции. Всплеск религиозности и мракобесия идёт в унисон с квасным 0