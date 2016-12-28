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В современном российском обществе всё отчетливее прослеживаются консервативные тенденции. Всплеск религиозности и мракобесия идёт в унисон с квасным
15 декабря 2016
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Товарищ, посмотри, с каким упоением на уровне Правительства РФ высшие чиновники рассуждают о необходимости упрощения увольнения работников наёмного
27 сентября 2016
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Одним из важных показателей эффективности деятельности муниципального учреждения является доля прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет.
16 августа 2016
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