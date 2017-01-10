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Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017

Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области

Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады

В Тамбове открыли Новогоднюю столицу

Новогодняя столица получила собственный официальный телефонный номер

Глава Тамбова Юрий Рогачев ушел в отставку

«Ростех» займется титановым проектом в Тамбовской области

Обещанных дорог в Тамбовской области четыре года ждут

Чашу для бассейна в Мичуринске решили купить в Испании

В Мичуринском районе закрыли мини-завод по производству алкоголя

ГЛАВНОЕ

Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО

10 января 2017
0

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

9 января 2017

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017

9 января 2017

Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области

9 января 2017
смотреть все материалы ↓
НОВОСТИ
ТАМБОВ И ОБЛАСТЬ СОСЕДНИЕ РЕГИОНЫ
18:08

Тамбовский вуз примет региональный этап олимпиады школьников

17:28

На некоторых улицах в Тамбове не будет холодной воды

17:01

Подозреваемого в убийстве семьи подростка заключили под стражу

13:01

Добавили газа в Никифоровский район

12:04

О прозрачности госзакупок

11:39

Места для Крещенских купаний в Тамбовской области

11:01

Тамбовский вице-губернатор посетил Гайдаровский форум

07:29

В Мичуринске для крещенских купаний подготовят две иордани

20:29

СКР: Подросток из Тамбовской области зарубил спящих родственников

16:08

Тамбовчанин едва не задушил сожительницу новогодней гирляндой

10:36

В Тамбове разрабатывают комплексную схему организации дорожного движения для уборки снега

вся лента новостей ↓
12:04

О прозрачности госзакупок

18:16

Белгородский губернатор омолодил «Единую Россию»

18:58

Почему в зоопарке Воронежа усыпили 141 птицу?

10:23

В Рязанской области в ДТП погиб водитель ВАЗ-21140

15:20

В Саратове завершили строительство школы

15:06

Дед Мороз и Снегурочка навещают пенсионеров

14:58

В этом году Липецкая область получила 42 школьных автобуса

14:45

В Пензенской области в 2016 году будет введено 885 тыс. квадратных метров жилья

14:41

Пензенская область получила 26 автомобилей скорой помощи

14:54

Воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТа» увеличил выпуск продукции до 1,5 млн тонн

10:57

Китайцы будут развивать сельскохозяйственный парк в Пензенской области

вся лента новостей ↓
Инфографика

ГК «АСБ» в 2015 году собрала столько же сахарной свеклы, сколько Ростовская и Ульяновская области

28 января 2016

Тамбовская область в годы Великой Отечественной

5 мая 2015

Тамбовская область на последнем месте в Черноземье по объему ипотечного кредитования

18 апреля 2015
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Цифры и факты

Мичуринск вымирает как вся Тамбовщина

12 августа 2016

В 2016 году в Тамбовской области сильно выросла преступность

27 июля 2016

Новое повышение тарифов в Тамбовской области

17 июня 2016
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МНЕНИЯ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ

Тяжелая доля тамбовского крестьянина

Сельские территории обладают большим потенциалом для развития, но из-за проблем с уровнем и качеством жизни тенденция вымирания населённых пунктов в
12 января 2017
0

Тьма сгущается

В современном российском обществе всё отчетливее прослеживаются консервативные тенденции. Всплеск религиозности и мракобесия идёт в унисон с квасным
15 декабря 2016
0

Самоорганизация рабочих - ключ к освобождению!

Товарищ, посмотри, с каким упоением на уровне Правительства РФ высшие чиновники рассуждают о необходимости упрощения увольнения работников наёмного
27 сентября 2016
0
НОВОСТИ РАЙОНОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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