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Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады

В Тамбове открыли Новогоднюю столицу

Новогодняя столица получила собственный официальный телефонный номер

Глава Тамбова Юрий Рогачев ушел в отставку

«Ростех» займется титановым проектом в Тамбовской области

Обещанных дорог в Тамбовской области четыре года ждут

Чашу для бассейна в Мичуринске решили купить в Испании

В Мичуринском районе закрыли мини-завод по производству алкоголя

В Тамбовской области упал самолет, идут поиски летчика

В Моршанский район инвестируют 2,8 млрд. рублей

В Тамбовскую область хотят инвестировать миллиарды рублей

Тамбовская область выбрала депутатов Госдумы

ГЛАВНОЕ

Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады

28 декабря 2016
0

В Тамбове открыли Новогоднюю столицу

12 декабря 2016

Новогодняя столица получила собственный официальный телефонный номер

30 ноября 2016

Глава Тамбова Юрий Рогачев ушел в отставку

21 ноября 2016
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НОВОСТИ
ТАМБОВ И ОБЛАСТЬ СОСЕДНИЕ РЕГИОНЫ
14:48

Рождественский базар у Кристалла приглашает любителей русской кухни

14:40

Бондарская теплица дала первый урожай огурцов

07:14

О работе медицинских учреждений на Новый год

16:03

Будьте осторожны на праздники: 123 тамбовчанина отравились алкоголем

15:48

Места салютов в Тамбовской области

15:32

Россия должна быть готова к отключению Интернета

09:43

Поздравление с Новым годом от руководителей региона

17:58

Парк ледяных фигур появился в усадьбе Асеева

17:45

Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады

17:24

Подружились с Татарстаном

16:58

Котовские дети-сироты получили ключи от новых квартир

вся лента новостей ↓
15:20

В Саратове завершили строительство школы

15:06

Дед Мороз и Снегурочка навещают пенсионеров

14:58

В этом году Липецкая область получила 42 школьных автобуса

14:45

В Пензенской области в 2016 году будет введено 885 тыс. квадратных метров жилья

14:41

Пензенская область получила 26 автомобилей скорой помощи

14:54

Воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТа» увеличил выпуск продукции до 1,5 млн тонн

10:57

Китайцы будут развивать сельскохозяйственный парк в Пензенской области

10:51

Бюджет Липецкой области станет бездефицитным

10:43

В Пензе реконструируют стадион к Чемпионату мира по футболу

10:15

Избирательная комиссия Воронежской области выберет нового председателя

11:36

Пензенский губернатор взял курс на расширение площади сельхозземель

вся лента новостей ↓
Инфографика

ГК «АСБ» в 2015 году собрала столько же сахарной свеклы, сколько Ростовская и Ульяновская области

28 января 2016

Тамбовская область в годы Великой Отечественной

5 мая 2015

Тамбовская область на последнем месте в Черноземье по объему ипотечного кредитования

18 апреля 2015
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Цифры и факты

Мичуринск вымирает как вся Тамбовщина

12 августа 2016

В 2016 году в Тамбовской области сильно выросла преступность

27 июля 2016

Новое повышение тарифов в Тамбовской области

17 июня 2016
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МНЕНИЯ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ

Тьма сгущается

В современном российском обществе всё отчетливее прослеживаются консервативные тенденции. Всплеск религиозности и мракобесия идёт в унисон с квасным
15 декабря 2016
0

Самоорганизация рабочих - ключ к освобождению!

Товарищ, посмотри, с каким упоением на уровне Правительства РФ высшие чиновники рассуждают о необходимости упрощения увольнения работников наёмного
27 сентября 2016
0

«Убыточный» рынок?

Одним из важных показателей эффективности деятельности муниципального учреждения является доля прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет.
16 августа 2016
0
НОВОСТИ РАЙОНОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Кирсанов
г. Котовск
г. Мичуринск
г. Моршанск
г. Рассказово
г. Тамбов
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Жердевский район
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Моршанский район
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Петровский район
Первомайский район 		Рассказовский район
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Токарёвский район
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